РФ будет разъяснять условия оплаты газа рублями по мере контактов с покупателями — Песков
15:32 24.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Условия по оплате газовых контрактов рублями будут разъясняться по мере контактов с покупателями российских энергоносителей, сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Президент [России Владимир Путин] вчера поручил в течение недели отработать механизм и создать условия, для того, чтобы эта оплата могла проводиться в рублях. По мере того, как будут осуществляться контакты с покупателями газа, как им будут разъясняться условия по оплате рублями, они смогут уже формулировать свою позицию», — сказал представитель Кремля.
«Давайте дождемся этого момента», — добавил он, отвечая на вопрос, не расценят ли европейские покупатели решение о расчетах в рублях как нарушение контрактов.
НОВОСТИ
- 15:12 24.03.2022
- Болгария отзовет своего посла из Москвы для консультаций
- 15:00 24.03.2022
- В РФ предложили установить эталон цен на стройматериалы для госстроек
- 14:32 24.03.2022
- Шойгу на совещании Путина с СБ доложил о ходе спецоперации на Украине
- 14:12 24.03.2022
- Граждане ДНР, ЛНР и Украины могут работать в России без оформления патента — МВД
- 14:00 24.03.2022
- МВД РФ отменило все плановые проверки бизнеса, кроме касающихся вопросов безопасности
- 13:32 24.03.2022
- Песков назвал вынужденными и ответными меры по высылке дипломатов США из России
- 13:22 24.03.2022
- Сбер и X5 Group запустили сервис снятия наличных на кассах
- 13:20 24.03.2022
- Польша заблокировала счета посольства РФ под предлогом «финансирования терроризма» — посол
- 13:05 24.03.2022
- Полномочия Столтенберга на посту генсека НАТО продлят на год — ТВ
- 13:00 24.03.2022
- На Украине продолжительность рабочей недели увеличена до 60 часов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать