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РФ будет разъяснять условия оплаты газа рублями по мере контактов с покупателями — Песков

15:32 24.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Условия по оплате газовых контрактов рублями будут разъясняться по мере контактов с покупателями российских энергоносителей, сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент [России Владимир Путин] вчера поручил в течение недели отработать механизм и создать условия, для того, чтобы эта оплата могла проводиться в рублях. По мере того, как будут осуществляться контакты с покупателями газа, как им будут разъясняться условия по оплате рублями, они смогут уже формулировать свою позицию», — сказал представитель Кремля.

«Давайте дождемся этого момента», — добавил он, отвечая на вопрос, не расценят ли европейские покупатели решение о расчетах в рублях как нарушение контрактов.

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