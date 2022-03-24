0
0
148
НОВОСТИ

Суд смягчил меру пресечения депутату Госдумы от КПРФ Рашкину

16:12 24.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд в Саратове в четверг изменил меру пресечения на подписку о невыезде депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину, обвиняемому по делу о незаконной охоте. Об этом ТАСС сообщил адвокат Константин Лазарев.

«Суд в четверг провел предварительные слушания по делу, отменив меру пресечения в виде запрета определенных действий и заменив ее на более мягкую — подписку о невыезде», — сказал защитник.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 24.03.2022
Санкции США распространяются на операции с золотом из резервов ЦБ РФ — Минфин
0
12
17:00 24.03.2022
НАТО не будет разворачивать войска на Украине, чтобы избежать войны с РФ — Столтенберг
0
56
16:50 24.03.2022
НАТО предоставит Украине средства защиты от химического, биологического и ядерного оружия
0
68
16:45 24.03.2022
НАТО предоставит Украине дополнительную военную помощь, запрошенную Зеленским — генсек
0
90
16:40 24.03.2022
Столтенберг согласился остаться генсеком НАТО еще на год
0
90
16:32 24.03.2022
Предложение Польши по миротворцам на Украине чревато третьей мировой войной — Лукашенко
0
138
16:30 24.03.2022
Андрей Воробьев проверил ход строительства трассы Москва-Казань в Подмосковье
0
97
16:00 24.03.2022
Песков назвал вынужденными и ответными меры по высылке дипломатов США из России
0
123
15:32 24.03.2022
РФ будет разъяснять условия оплаты газа рублями по мере контактов с покупателями — Песков
0
215
15:12 24.03.2022
Болгария отзовет своего посла из Москвы для консультаций
0
255

Возврат к списку