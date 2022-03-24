Суд смягчил меру пресечения депутату Госдумы от КПРФ Рашкину
16:12 24.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Суд в Саратове в четверг изменил меру пресечения на подписку о невыезде депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину, обвиняемому по делу о незаконной охоте. Об этом ТАСС сообщил адвокат Константин Лазарев.
«Суд в четверг провел предварительные слушания по делу, отменив меру пресечения в виде запрета определенных действий и заменив ее на более мягкую — подписку о невыезде», — сказал защитник.
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