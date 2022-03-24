Андрей Воробьев проверил ход строительства трассы Москва-Казань в Подмосковье

16:30

Фото пресс-службы губернатора Московской области



Губернатор Московской областисовместно с председателем правления госкомпании «Автодор»проверил ход строительства участка федеральной трассы М-12 Москва - Нижний Новгород – Казань в Павловском Посаде.

«В Подмосковье строятся большие инфраструктурные объекты, конкретно – дороги. Одна из них – это президентский проект, где мы сейчас находимся. Все стройки, которые мы запланировали на 2022 год, будут реализованы, в том числе это касается концессионных проектов. Важные объекты в густонаселенных территориях – Лыткарино, Люберцы, Балашиха, Ленинский – очень ждут жители. Ведь качество сообщения, общественный транспорт, личные передвижения, экономика, работа, предприятия – все завязано на дорогах. Это еще и рабочие места, – отметил губернатор. – Я очень благодарен федеральному правительству, потому что все проекты, которые были одобрены президентом, сегодня в графике и где-то даже идут с опережением».

Старт президентскому проекту по строительству автомобильной дороги М-12 от Москвы до Казани дан в 2020 году. Трасса пройдет через 6 округов – Павловский Посад, Люберцы, Балашиха, Богородский, Электросталь, Орехово-Зуевский. Для удобства жителей – в обход населенных пунктов и городов.

«Трасса Москва – Нижний Новгород – Казань – 823 км. Работа идет на каждом километре, сегодняшняя ситуация заставляет работать нас более активно. По Подмосковью проходит 77 километров, 64 км – нулевой этап. Он планировался к сдаче в следующем году. Но благодаря тому, что мы зашли сюда чуть раньше (нам федеральное правительство выделило дополнительные средства и все вопросы, возникающие на территории, рассматривались Андреем Юрьевичем мгновенно), мы сдадим этот первый участок от ЦКАДа до А-108 в Орехово-Зуеве в этом году, – сказал Вячеслав Петушенко. – Раньше мы были ориентированы на крупнейших европейских производителей. В этом году мы не видим никаких проблем, все запчасти закуплены, техника отремонтирована. Что касается следующих периодов, активно работаем с имеющимися дилерами. Уверен, что ситуация заставит нас сделать большой скачок в технологических вопросах».

Фото пресс-службы губернатора Московской области



Практически на всем протяжении первого пускового комплекса (от ЦКАД до А-108) уложено земляное полотно, а на 12 км – асфальтобетон. Также ведутся работы по устройству ливневой канализации и строительству очистных сооружений. Дорожники готовятся к монтажу первых матч освещения.

В рамках строительства М-12 предусмотрено возведение четырех транспортных развязок: с Новолыткаринским шоссе в составе дороги ЮЛА в Люберцах; с Носовихинским шоссе в г.о. Богородский; с ЦКАД в Ногинске и с А-108 в Орехово-Зуеве. А также съезды на Кудиновское шоссе в Старой Купавне в ходе реконструкции региональной дороги.

Реализация президентского проекта позволит улучшить транспортную ситуацию для 2,5 млн жителей Московской области. Трасса М-12 поможет вывести транзит из Балашихи, Электростали, Богородского округа, Павловского Посада, Орехово-Зуева, Люберец. Сейчас от Железнодорожного до Павловского Посада дорога занимает полтора часа, когда строительство будет завершено, время в пути сократится до 40 минут.

Снизится нагрузка на Носовихинское и Горьковское шоссе, которые сегодня переполнены. А также будет разгружено одно из наиболее напряженных направлений в стране – федеральная дорога М-7 «Волга».

Все участки трассы М-12, расположенные на территории Подмосковья, будут введены в эксплуатацию до конца 2023 года.