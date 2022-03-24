Столтенберг согласился остаться генсеком НАТО еще на год

16:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Йенс Столтенберг останется на посту генерального секретаря НАТО еще на год. Об этом он заявил в четверг в Брюсселе, передает Норвежское телеграфное бюро.

«Сегодня я согласился продолжить работу в качестве генерального секретаря НАТО», — сказал он.

Как уточняет агентство, речь идет о периоде в один год, решение было принято на саммите НАТО в Брюсселе.