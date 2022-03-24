НАТО предоставит Украине дополнительную военную помощь, запрошенную Зеленским — генсек

16:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО предоставит Украине военную помощь, которую запросил у альянса украинский президент Владимир Зеленский. Об этом заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам саммита альянса.

«Президент Зеленский выступил перед нами с обращением <…> и указал на большую важность дополнительной военной помощи», — сказал он. «Сегодня лидеры стран НАТО согласились, что мы должны и предоставим дальнейшую поддержку Украине», — указал Столтенберг.