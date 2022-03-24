НАТО предоставит Украине средства защиты от химического, биологического и ядерного оружия
16:50 24.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
НАТО предоставит Украине снаряжения для защиты от химического, биологического и ядерного оружия, а также средства киберзащиты. Об этом заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам экстренного саммита альянса в Брюсселе.
«Мы решили оказать Украине больше поддержки, включая для защиты от киберугроз, биологического, химического и ядерного оружия. Эта помощь включает средства обнаружения, защиты и медицинские поставки, а также управление в кризисной ситуации», — сказал он.
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