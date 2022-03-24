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НОВОСТИ

НАТО не будет разворачивать войска на Украине, чтобы избежать войны с РФ — Столтенберг

17:00 24.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО не будет направлять войска на Украину, так как это приведет к полномасштабному конфликту с Россией. Об этом заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам саммита альянса.

«В то же время мы несем ответственность за то, чтобы этот конфликт [на Украине] не перерос в войну между НАТО и Россией. Вот почему я ясно дал понять, что мы не будем размещать наши войска на Украине, потому что единственный способ сделать это — быть готовым к участию в полномасштабном конфликте с Россией», — сказал он, отвечая на вопрос о предложении Польши направить на Украину миротворческую миссию.

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