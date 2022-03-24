0
0
136
НОВОСТИ

Санкции США распространяются на операции с золотом из резервов ЦБ РФ — Минфин

17:12 24.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Операции с золотом из резервов ЦБ РФ подпадают под действие санкций, введенных в отношении Москвы Вашингтоном. Это разъяснил в четверг американский Минфин.

Как отмечается в пресс-релизе, Минфин США опубликовал соответствующие пояснения, чтобы «ограничить способность ЦБ [РФ] использовать свои международные резервы, в том числе золото, для поддержки российской экономики и финансирования» специальной военной операции на Украине. «Это руководство четко дает понять, что любые транзакции, связанные с золотом ЦБ РФ, подпадают под существующие санкции», — подчеркнули в американском ведомстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:50 24.03.2022
НАТО предоставит Украине средства защиты от химического, биологического и ядерного оружия
0
59
16:45 24.03.2022
НАТО предоставит Украине дополнительную военную помощь, запрошенную Зеленским — генсек
0
64
11:00 24.03.2022
ВС РФ в ходе спецоперации взяли под контроль город Изюм в Харьковской области
0
152
10:00 24.03.2022
КНДР, предположительно, произвела запуск баллистической ракеты
0
153
09:32 24.03.2022
Российские военные проводят разминирование сельхозугодий в Херсонской области
0
166
09:05 24.03.2022
Великобритания направит Украине еще 6 тысяч единиц оружия
0
172
11:32 23.03.2022
Российские военные уничтожили украинский арсенал северо-западнее Ровно — Минобороны РФ
0
406
21:20 21.03.2022
ЕС будет «дополнять НАТО в оборонной сфере» — оборонная концепция Евросоюза
0
637
12:00 21.03.2022
Российская авиация нанесла удар по центру подготовки наемников под Ровно
0
804
11:05 21.03.2022
Националисты провели в городе Сумы провокацию, о которой предупреждало ВС РФ — МО России
0
717

Возврат к списку