Санкции США распространяются на операции с золотом из резервов ЦБ РФ — Минфин

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Операции с золотом из резервов ЦБ РФ подпадают под действие санкций, введенных в отношении Москвы Вашингтоном. Это разъяснил в четверг американский Минфин.

Как отмечается в пресс-релизе, Минфин США опубликовал соответствующие пояснения, чтобы «ограничить способность ЦБ [РФ] использовать свои международные резервы, в том числе золото, для поддержки российской экономики и финансирования» специальной военной операции на Украине. «Это руководство четко дает понять, что любые транзакции, связанные с золотом ЦБ РФ, подпадают под существующие санкции», — подчеркнули в американском ведомстве.