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НОВОСТИ

Минфин США ввел санкции против Госдумы РФ и 328 ее депутатов

17:40 24.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты вводят санкции против Госдумы РФ, а также 328 ее депутатов. Об этом сообщается в распространенном в четверг заявлении Минфина США.

«В дополнение к внесению в [санкционный] список 328 членов Государственной думы Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США также вносит в список саму Государственную думу в качестве организации», — говорится в документе.

В Минфине считают, что депутаты поддержали действия, «направленные на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины» путем признания независимости ДНР и ЛНР.

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