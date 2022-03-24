Минфин США ввел санкции против Госдумы РФ и 328 ее депутатов
17:40 24.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты вводят санкции против Госдумы РФ, а также 328 ее депутатов. Об этом сообщается в распространенном в четверг заявлении Минфина США.
«В дополнение к внесению в [санкционный] список 328 членов Государственной думы Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США также вносит в список саму Государственную думу в качестве организации», — говорится в документе.
В Минфине считают, что депутаты поддержали действия, «направленные на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины» путем признания независимости ДНР и ЛНР.
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