Минобороны КНР: Китай не предоставляет военную помощь РФ
18:40 24.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Что касается того, что китайская сторона якобы предоставляет военную помощь России, то это совершенная ложь», — говорится в опубликованном в четверг заявлении официального представителя оборонного ведомства Китая старшего полковника У Цяня.
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