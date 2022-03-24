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НОВОСТИ

Минобороны КНР: Китай не предоставляет военную помощь РФ

18:40 24.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны КНР назвало ложью заявления США о том, что Китай предоставляет военную помощь России.

«Что касается того, что китайская сторона якобы предоставляет военную помощь России, то это совершенная ложь», — говорится в опубликованном в четверг заявлении официального представителя оборонного ведомства Китая старшего полковника У Цяня.

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