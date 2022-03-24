Китай призывает устроить проверку военных биологических программ США

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство США должно объяснить мировому сообществу цель их военных биологических программ внутри страны и за рубежом, а также согласиться на проведение многосторонней инспекции. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении официального представителя министерства обороны КНР старшего полковника У Цяня.

«Призываем США занять открытую, прозрачную и ответственную позицию, серьезно отнестись к озабоченности мирового сообщества, действительным образом выполнить свои обязательства по международным конвенциям, дать исчерпывающие объяснения по поводу осуществляемых ими внутри страны и за рубежом военных биологических программ и дать согласие на их многостороннюю проверку», — отметил он.