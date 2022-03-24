Генассамблея ООН поддержала франко-мексиканскую резолюцию по Украине

19:25 Источник: Интерфакс

Генеральная Ассамблея ООН поддержала предложенную Западом резолюцию, которая возлагает ответственность на Россию за гуманитарный кризис на Украине и призывает к немедленному прекращению огня.

В поддержку резолюции проголосовали 140 стран, 38 стран воздержались, и еще пять стран проголосовали против нее.

В числе проголосовавших "против" - сама Россия, Белоруссия, КНДР, Эритрея и Сирия. В числе воздержавшихся от голосования стран Алжир, Ангола, Армения, Боливия, ЦАР, Китай, Куба, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Пакистан, ЮАР, Таджикистан и другие.

В резолюции, составленной Францией и Мексикой, подтверждается приверженность "суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины", а также осуждается спецоперация России на территории страны. Проект резолюции призывает РФ остановить военные действия, немедленно вывести войска и вернуться на путь диалога. Также она посвящена вопросам оказания экстренной помощи гражданскому населению.