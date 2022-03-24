0
0
135
НОВОСТИ

Генассамблея ООН поддержала франко-мексиканскую резолюцию по Украине

19:25 24.03.2022 Источник: Интерфакс

Генеральная Ассамблея ООН поддержала предложенную Западом резолюцию, которая возлагает ответственность на Россию за гуманитарный кризис на Украине и призывает к немедленному прекращению огня.

В поддержку резолюции проголосовали 140 стран, 38 стран воздержались, и еще пять стран проголосовали против нее.

В числе проголосовавших "против" - сама Россия, Белоруссия, КНДР, Эритрея и Сирия. В числе воздержавшихся от голосования стран Алжир, Ангола, Армения, Боливия, ЦАР, Китай, Куба, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Пакистан, ЮАР, Таджикистан и другие.

В резолюции, составленной Францией и Мексикой, подтверждается приверженность "суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины", а также осуждается спецоперация России на территории страны. Проект резолюции призывает РФ остановить военные действия, немедленно вывести войска и вернуться на путь диалога. Также она посвящена вопросам оказания экстренной помощи гражданскому населению.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:05 24.03.2022
В Италии оплату газа в рублях считают нарушением контрактов
0
34
19:52 24.03.2022
Макрон: Мы сейчас вступаем в беспрецедентный продовольственный кризис
0
77
19:00 24.03.2022
Китай призывает устроить проверку военных биологических программ США
0
171
18:40 24.03.2022
Минобороны КНР: Китай не предоставляет военную помощь РФ
0
165
17:55 24.03.2022
Андрей Воробьев обсудил со строительными компаниями меры поддержки в условиях санкций
0
222
17:40 24.03.2022
Минфин США ввел санкции против Госдумы РФ и 328 ее депутатов
0
267
17:12 24.03.2022
Санкции США распространяются на операции с золотом из резервов ЦБ РФ — Минфин
0
351
17:00 24.03.2022
НАТО не будет разворачивать войска на Украине, чтобы избежать войны с РФ — Столтенберг
0
323
16:50 24.03.2022
НАТО предоставит Украине средства защиты от химического, биологического и ядерного оружия
0
289
16:45 24.03.2022
НАТО предоставит Украине дополнительную военную помощь, запрошенную Зеленским — генсек
0
350

Возврат к списку