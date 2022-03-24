Генассамблея ООН поддержала франко-мексиканскую резолюцию по Украине
19:25 24.03.2022 Источник: Интерфакс
В поддержку резолюции проголосовали 140 стран, 38 стран воздержались, и еще пять стран проголосовали против нее.
В числе проголосовавших "против" - сама Россия, Белоруссия, КНДР, Эритрея и Сирия. В числе воздержавшихся от голосования стран Алжир, Ангола, Армения, Боливия, ЦАР, Китай, Куба, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Пакистан, ЮАР, Таджикистан и другие.
В резолюции, составленной Францией и Мексикой, подтверждается приверженность "суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины", а также осуждается спецоперация России на территории страны. Проект резолюции призывает РФ остановить военные действия, немедленно вывести войска и вернуться на путь диалога. Также она посвящена вопросам оказания экстренной помощи гражданскому населению.
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