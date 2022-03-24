Макрон: Мы сейчас вступаем в беспрецедентный продовольственный кризис

19:52 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мировое сообщество стоит на пороге беспрецедентного продовольственного кризиса, вызванного украинским конфликтом. Об этом заявил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи лидеров G7.

«Мы сейчас вступаем в беспрецедентный продовольственный кризис», — сказал французский лидер, напомнив, что «Россия и Украина — крупнейшие сельскохозяйственные производители». Макрон отметил особую уязвимость в продовольственном плане стран Магриба, Африки, Ближнего Востока.