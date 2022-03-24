В Италии оплату газа в рублях считают нарушением контрактов

20:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Италии Марио Драги считает, что требования России об осуществлении рублевых расчетов за поставки газа являются нарушением контрактов.

«Это рассматривается как нарушение существующих контрактов», — утверждал он в четверг по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.