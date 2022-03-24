Южная Корея восстанавливает для граждан РФ безвизовый въезд

20:20 Источник: Интерфакс

Посольство Республики Корея в Москве уведомило МИД России о возобновлении с 00:00 1 апреля 2022 года действия Соглашения между правительствами двух стран о взаимной отмене визовых требований от 13 ноября 2013 года в отношении российских граждан, сообщил МИД РФ.

"Таким образом, россияне-владельцы обыкновенных паспортов вновь смогут въезжать в Республику Корея без виз на срок не более 60 дней, если они не имеют намерения осуществлять трудовую деятельность, учиться в учебных заведениях или проживать на территории Южной Кореи. Граждане, направляющиеся в Республику Корея с упомянутыми целями, по-прежнему должны получить соответствующую южнокорейскую визу", - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства. Ранее Соглашение было приостановлено южнокорейской стороной в связи с пандемией COVID-19.

При этом, как отмечают в российском МИДе, необходимо учитывать, что в настоящее время в Республике Корея действует электронная система авторизации въезда иностранных граждан "К-ЕТА"