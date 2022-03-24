0
0
121
НОВОСТИ

Южная Корея восстанавливает для граждан РФ безвизовый въезд

20:20 24.03.2022 Источник: Интерфакс

Посольство Республики Корея в Москве уведомило МИД России о возобновлении с 00:00 1 апреля 2022 года действия Соглашения между правительствами двух стран о взаимной отмене визовых требований от 13 ноября 2013 года в отношении российских граждан, сообщил МИД РФ.

"Таким образом, россияне-владельцы обыкновенных паспортов вновь смогут въезжать в Республику Корея без виз на срок не более 60 дней, если они не имеют намерения осуществлять трудовую деятельность, учиться в учебных заведениях или проживать на территории Южной Кореи. Граждане, направляющиеся в Республику Корея с упомянутыми целями, по-прежнему должны получить соответствующую южнокорейскую визу", - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства. Ранее Соглашение было приостановлено южнокорейской стороной в связи с пандемией COVID-19.

При этом, как отмечают в российском МИДе, необходимо учитывать, что в настоящее время в Республике Корея действует электронная система авторизации въезда иностранных граждан "К-ЕТА"

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:15 24.03.2022
Байден считает, что РФ надо или исключить из G20, или пригласить Украину
0
93
21:00 24.03.2022
Макрон: На мой взгляд, тема Китая не касается НАТО
0
134
20:47 24.03.2022
Nord Stream 2 AG может в ближайшее время подать заявление о банкротстве - СМИ
0
136
20:05 24.03.2022
В Италии оплату газа в рублях считают нарушением контрактов
0
202
19:52 24.03.2022
Макрон: Мы сейчас вступаем в беспрецедентный продовольственный кризис
0
229
19:25 24.03.2022
Генассамблея ООН поддержала франко-мексиканскую резолюцию по Украине
0
353
19:00 24.03.2022
Китай призывает устроить проверку военных биологических программ США
0
298
18:40 24.03.2022
Минобороны КНР: Китай не предоставляет военную помощь РФ
0
260
17:55 24.03.2022
Андрей Воробьев обсудил со строительными компаниями меры поддержки в условиях санкций
0
309
17:40 24.03.2022
Минфин США ввел санкции против Госдумы РФ и 328 ее депутатов
0
347

Возврат к списку