Nord Stream 2 AG может в ближайшее время подать заявление о банкротстве - СМИ

20:47 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Компания Nord Stream 2 AG намерена в ближайшие дни подать заявление о банкротстве. Об этом сообщила в четверг газета «Штутгартер цайтунг» со ссылкой на исполнительного директора фирмы Маттиаса Варнига.

По его словам, «в ближайшие дни» Nord Stream 2 AG обратится в суд в швейцарском Цуге с соответствующим запросом, который должен предусматривать, как предполагается, «временный мораторий» на деятельность.