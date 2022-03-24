0
0
121
НОВОСТИ

США готовы принять до 100 тыс беженцев из Украины

22:05 24.03.2022 Источник: Интерфакс

США выделяют $1 млрд на гуманитарную помощь Украине и готовы принять до 100 тыс. беженцев из этой страны, объявил в четверг президент США Джо Байден.

"Сегодня я объявляю о готовности США выделить более $1 млрд в качестве гуманитарной помощи", - сказал он. Кроме того, США готовы принять до 100 тыс. беженцев из Украины.

"Мы также примем 100 тыс. украинцев в Соединенных Штатах, делая упор на воссоединение семей", - добавил Байден.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:15 24.03.2022
Байден считает, что РФ надо или исключить из G20, или пригласить Украину
0
214
21:00 24.03.2022
Макрон: На мой взгляд, тема Китая не касается НАТО
0
257
20:47 24.03.2022
Nord Stream 2 AG может в ближайшее время подать заявление о банкротстве - СМИ
0
233
20:20 24.03.2022
Южная Корея восстанавливает для граждан РФ безвизовый въезд
0
279
20:05 24.03.2022
В Италии оплату газа в рублях считают нарушением контрактов
0
294
19:52 24.03.2022
Макрон: Мы сейчас вступаем в беспрецедентный продовольственный кризис
0
325
19:25 24.03.2022
Генассамблея ООН поддержала франко-мексиканскую резолюцию по Украине
0
457
19:00 24.03.2022
Китай призывает устроить проверку военных биологических программ США
0
371
18:40 24.03.2022
Минобороны КНР: Китай не предоставляет военную помощь РФ
0
326
17:55 24.03.2022
Андрей Воробьев обсудил со строительными компаниями меры поддержки в условиях санкций
0
350

Возврат к списку