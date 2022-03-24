США готовы принять до 100 тыс беженцев из Украины
22:05 24.03.2022 Источник: Интерфакс
"Сегодня я объявляю о готовности США выделить более $1 млрд в качестве гуманитарной помощи", - сказал он. Кроме того, США готовы принять до 100 тыс. беженцев из Украины.
"Мы также примем 100 тыс. украинцев в Соединенных Штатах, делая упор на воссоединение семей", - добавил Байден.
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