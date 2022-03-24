22:05 Источник: Интерфакс

США выделяют $1 млрд на гуманитарную помощь Украине и готовы принять до 100 тыс. беженцев из этой страны, объявил в четверг президент США Джо Байден.

"Сегодня я объявляю о готовности США выделить более $1 млрд в качестве гуманитарной помощи", - сказал он. Кроме того, США готовы принять до 100 тыс. беженцев из Украины.

"Мы также примем 100 тыс. украинцев в Соединенных Штатах, делая упор на воссоединение семей", - добавил Байден.