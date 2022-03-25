США готовы выплатить до $10 млн за данные об обвиненных в кибератаках россиянах

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдепартамент готов выплатить награду в размере до 10 млн долларов за сведения о россиянах, которым власти США приписывают причастность к кибератакам на американские компьютерные системы. Об этом говорится в заявлениях, опубликованных в четверг внешнеполитическим ведомством.

Профильное подразделение Госдепа «предлагает вознаграждение в размере до 10 млн долларов за сведения, которые могут позволить опознать или установить местонахождение [Евгения] Гладких». По версии американской стороны, россиянин якобы причастен к кибератакам на нефтеперерабатывающий завод. Власти США утверждают, что Гладких связан с российским оборонным ведомством.

Госдепартамент также готов выплатить до 10 млн долларов за аналогичные данные, касающиеся трех россиян: Павла Акулова, Михаила Гаврилова и Марата Тюкова. Им также приписывают причастность к киберпреступлениям. Указанные россияне, по версии властей США, связаны с ФСБ.