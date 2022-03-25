Расчеты «Искандеров» уничтожили базу подготовки наемников на Украине
10:20 25.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Расчеты оперативно-тактического комплекса «Искандер» уничтожили базу подготовки иностранных наемников на Украине. Об этом сообщили в Минобороны России в пятницу.
«Минобороны России опубликовало кадры работы расчетов оперативно-тактического комплекса „Искандер“ при нанесении удара высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Оперативно-тактическим ракетным комплексом „Искандер“ была уничтожена база подготовки иностранных наемников», — говорится в сообщении военного ведомства.
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