Расчеты «Искандеров» уничтожили базу подготовки наемников на Украине

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Расчеты оперативно-тактического комплекса «Искандер» уничтожили базу подготовки иностранных наемников на Украине. Об этом сообщили в Минобороны России в пятницу.

«Минобороны России опубликовало кадры работы расчетов оперативно-тактического комплекса „Искандер“ при нанесении удара высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Оперативно-тактическим ракетным комплексом „Искандер“ была уничтожена база подготовки иностранных наемников», — говорится в сообщении военного ведомства.