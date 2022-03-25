ФРГ к концу 2022 года намерена сократить до 30% импорт газа из РФ - Der Spiegel

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Германии намерены к концу 2022 года снизить долю импорта природного газа из России до 30%. Об этом в пятницу сообщило издание «Шпигель» со ссылкой на имеющееся в его распоряжении письмо вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата Роберта Хабека.

При этом отмечается, что в конце марта зависимость ФРГ от российского природного газа составляла всего 40% вместо прежних 55%. Это, как пишет «Шпигель», стало возможным «из-за изменений в закупках газа», что также было связано с тем, что российские поставщики «приостановили предложение на краткосрочном спотовом рынке». Из 46 млрд кубометров газа, которые Германия ежегодно получает из России, значительная часть уже заменена поставками сжиженного природного газа.

Экономия потребления газа, в том числе замена газовых электростанций на угольные, может «сократить российскую долю газа примерно до 30% к концу года», подчеркивает издание. «Независимость от российского газа в значительной степени может быть достигнута совместными усилиями к лету 2024 года», — прогнозирует Минэкономики Германии.