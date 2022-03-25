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Житель Хабаровска задержан за попытку передачи секретной информации спецслужбам Украины

11:00 25.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ задержала жителя Хабаровска за попытку передачи секретной информации спецслужбам Украины. В отношении него возбуждено уголовное дело о государственной измене. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности за попытку инициативной передачи информации ограниченного доступа представителям спецслужбы Украины задержан проживающий в Хабаровске гражданин России, — говорится в сообщении. — В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России („Государственная измена“)».

В ФСБ отметили, что «в период проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, имея по роду деятельности доступ к закрытой информации и преследуя корыстный умысел, хабаровчанин анонимно через интернет обратился в украинскую спецслужбу с предложением о передаче за денежное вознаграждение сведений, которые могли быть использованы в ущерб безопасности Российской Федерации, в том числе для совершения диверсионных акций».

В результате своевременно принятых мер задержанному реализовать свой замысел не удалось.

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