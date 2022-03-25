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НОВОСТИ

Движение поездов «Аллегро» между Финляндией и Россией прекратится с 28 марта

11:05 25.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Движение поездов «Аллегро», связывающих Хельсинки и Санкт-Петербург, будет прекращено с 28 марта. Об этом сообщил в пятницу финский государственный железнодорожный оператор VR (Вэ-эр).

«VR прекращает движение поездов „Аллегро“ на [неопределенное] время с 28 марта 2022 года», — говорится в сообщении.

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