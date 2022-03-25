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ЦБ РФ заверил, что все золото из резервов находится в его хранилищах в России

11:20 25.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЦБ РФ заверил, что все золото из золотовалютных резервов находится в его хранилищах на территории страны, следует из материалов регулятора.

«Все золото из наших золотовалютных резервов находится в хранилищах Банка России на территории нашей страны», — отмечает ЦБ.

В Банке России отметили, что золотовалютные резервы — это инструмент, за счет которого центральный банк может защищать экономику от внешних кризисов. В тяжелых ситуациях они обеспечивают выплату валютного долга, критический импорт, стабилизируют валютный рынок. «Хранить резервы внутри страны или потратить их внутри страны — это все равно что не иметь никаких резервов, вообще никакой защиты от внешних кризисов», — отмечает ЦБ.

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