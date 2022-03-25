В России выявили 25 382 случая заражения коронавирусом за сутки

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 25 382, до 17 715 390. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,14%.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 61 860, до 16 545 758. Днем ранее в штабе сообщили о 66 476 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 398, до 366 618. В стране зарегистрировали менее 400 смертей за сутки впервые с 16 июня 2021 года.