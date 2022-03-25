0
0
78
НОВОСТИ

В России выявили 25 382 случая заражения коронавирусом за сутки

12:00 25.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 25 382, до 17 715 390. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,14%.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 61 860, до 16 545 758. Днем ранее в штабе сообщили о 66 476 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 398, до 366 618. В стране зарегистрировали менее 400 смертей за сутки впервые с 16 июня 2021 года.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 25.03.2022
В Москве выявили 1 086 заразившихся коронавирусом за сутки
0
78
12:20 25.03.2022
Володин опроверг информацию о смерти Жириновского
0
134
12:05 25.03.2022
Венгрия отвергла призыв Украины о поставках вооружений и отказе от газа из РФ — глава МИД
0
158
12:04 25.03.2022
Посылки подешевели со СберПрайм
0
131
11:32 25.03.2022
ВС РФ «Калибрами» уничтожили топливную базу под Киевом
0
194
11:30 25.03.2022
Сбер начинает финансировать предприятия АПК по льготной программе Минсельхоза
0
181
11:20 25.03.2022
ЦБ РФ заверил, что все золото из резервов находится в его хранилищах в России
0
205
11:05 25.03.2022
Движение поездов «Аллегро» между Финляндией и Россией прекратится с 28 марта
0
211
11:00 25.03.2022
Житель Хабаровска задержан за попытку передачи секретной информации спецслужбам Украины
0
193
10:55 25.03.2022
Андрей Воробьев поздравил дольщиков ЖК «Ногинск» с новосельем
0
201

Возврат к списку