В России выявили 25 382 случая заражения коронавирусом за сутки
12:00 25.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 25 382, до 17 715 390. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,14%.
Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 61 860, до 16 545 758. Днем ранее в штабе сообщили о 66 476 вылечившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 398, до 366 618. В стране зарегистрировали менее 400 смертей за сутки впервые с 16 июня 2021 года.
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