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Венгрия отвергла призыв Украины о поставках вооружений и отказе от газа из РФ — глава МИД

12:05 25.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия отвергла призыв Украины разрешить поставки вооружений через свою территорию и отказаться от российских нефти и газа. Об этом заявил в пятницу глава венгерского МИД Петер Сийярто, комментируя итоги первого дня саммита Евросоюза в Брюсселе.

Он отметил, что в четверг, обращаясь по видеосвязи к участникам этой встречи, президент Украины Владимир Зеленский «повторил два известных требования украинцев: разрешить Венгрии поставки оружия через свою территорию и прекратить покупать природный газ и нефть у России». Правительство Венгрии на это не пойдет, поскольку не желает «рисковать жизнями и безопасностью венгерского народа», и не хочет, чтобы он «расплачивался за войну», написал Сийярто на своей странице в «Фейсбуке» (ресурс запрещен в России; он принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

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