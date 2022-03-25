Володин опроверг информацию о смерти Жириновского
12:20 25.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг информацию о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Политик жив, но его состояние тяжелое, сообщил Володин в своем телеграм-канале в пятницу.
«Всех, кто переживает за здоровье Владимира Вольфовича Жириновского, хочу успокоить. Он жив. Состояние его действительно тяжелое», — написал Володин.
НОВОСТИ
- 12:32 25.03.2022
- В Москве выявили 1 086 заразившихся коронавирусом за сутки
- 12:05 25.03.2022
- Венгрия отвергла призыв Украины о поставках вооружений и отказе от газа из РФ — глава МИД
- 12:04 25.03.2022
- Посылки подешевели со СберПрайм
- 12:00 25.03.2022
- В России выявили 25 382 случая заражения коронавирусом за сутки
- 11:32 25.03.2022
- ВС РФ «Калибрами» уничтожили топливную базу под Киевом
- 11:30 25.03.2022
- Сбер начинает финансировать предприятия АПК по льготной программе Минсельхоза
- 11:20 25.03.2022
- ЦБ РФ заверил, что все золото из резервов находится в его хранилищах в России
- 11:05 25.03.2022
- Движение поездов «Аллегро» между Финляндией и Россией прекратится с 28 марта
- 11:00 25.03.2022
- Житель Хабаровска задержан за попытку передачи секретной информации спецслужбам Украины
- 10:55 25.03.2022
- Андрей Воробьев поздравил дольщиков ЖК «Ногинск» с новосельем
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать