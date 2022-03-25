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НОВОСТИ

Володин опроверг информацию о смерти Жириновского

12:20 25.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг информацию о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Политик жив, но его состояние тяжелое, сообщил Володин в своем телеграм-канале в пятницу.

«Всех, кто переживает за здоровье Владимира Вольфовича Жириновского, хочу успокоить. Он жив. Состояние его действительно тяжелое», — написал Володин.

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