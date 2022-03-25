Путин освободил Чубайса с поста своего спецпредставителя

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Чубайса от должности специального представителя главы государства по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Указ об освобождении от должности Анатолия Чубайса подписан президентом», — сказал он.