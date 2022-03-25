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Вопрос расчетов за газ в рублях лежит в компетенции частных компаний — Минэкономики ФРГ

15:32 25.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вопрос расчетов за поставляемый из России природный газ в рублях лежит в компетенции частных компаний, правительство ФРГ не видит необходимости вмешиваться. Об этом заявил в пятницу на брифинге представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии.

«Мы, конечно, слышали новость о том, что поставки газа должны оплачиваться только в рублях. С нашей точки зрения, это частный правовой вопрос, а именно, вопрос верности договорам», — считает он. «Как мы знаем, большинство контрактов предусматривает оплату в долларах или евро. И прежде всего импортеры обязаны гарантировать соблюдение договоров», — добавил представитель Минэкономики.

По его словам, ведомство находится в постоянном контакте с компаниями. «Но с нашей стороны пока нет необходимости вмешиваться», — полагают в министерстве.

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