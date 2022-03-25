Песков назвал уткой сообщения о подготовке ограничений на выезд ИТ-специалистов из РФ

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «очередной уткой» сообщения в социальных сетях о якобы подготовке ограничений на выезд из страны специалистов ИТ-отрасли или дополнительных проверок в их адрес.

«Никаких подобных законопроектов нет и не может быть», — сказал представитель Кремля журналистам, отвечая в пятницу на вопрос, действительно ли существует законопроект, который предполагает дополнительные проверки ИТ-специалистов в ФСБ в случае их желания выехать за пределы России или ограничения выезда.

«Попросту говоря, об этом не может быть и речи, это было бы нарушением конституционных прав граждан, будь они сотрудниками ИТ-отрасли или нет», — подчеркнул он.

В этом контексте Песков напомнил о недавних инициативах и принятых актах по поддержке сотрудников ИТ-сферы на фоне кризисных явлений. «Эти меры говорят об обратном», — указал пресс-секретарь президента. «Короче говоря, речь идет об очередной утке», — подытожил он.