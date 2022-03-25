Песков назвал уткой сообщения о подготовке ограничений на выезд ИТ-специалистов из РФ
16:00 25.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «очередной уткой» сообщения в социальных сетях о якобы подготовке ограничений на выезд из страны специалистов ИТ-отрасли или дополнительных проверок в их адрес.
«Никаких подобных законопроектов нет и не может быть», — сказал представитель Кремля журналистам, отвечая в пятницу на вопрос, действительно ли существует законопроект, который предполагает дополнительные проверки ИТ-специалистов в ФСБ в случае их желания выехать за пределы России или ограничения выезда.
«Попросту говоря, об этом не может быть и речи, это было бы нарушением конституционных прав граждан, будь они сотрудниками ИТ-отрасли или нет», — подчеркнул он.
В этом контексте Песков напомнил о недавних инициативах и принятых актах по поддержке сотрудников ИТ-сферы на фоне кризисных явлений. «Эти меры говорят об обратном», — указал пресс-секретарь президента. «Короче говоря, речь идет об очередной утке», — подытожил он.
НОВОСТИ
- 15:40 25.03.2022
- Эксперты стройрынка позитивно оценивают новые условия льготной ипотеки: «Это, несомненно, скажется на спросе»
- 15:32 25.03.2022
- Вопрос расчетов за газ в рублях лежит в компетенции частных компаний — Минэкономики ФРГ
- 15:12 25.03.2022
- Путин освободил Чубайса с поста своего спецпредставителя
- 15:00 25.03.2022
- В соседние с Украиной страны прибыли более 3,7 млн беженцев — ООН
- 14:32 25.03.2022
- Китай не стремится к «однополярной Азии», уважает традиционную роль Индии в регионе — МИД
- 14:12 25.03.2022
- Священник погиб под Белгородом при обстреле
- 14:00 25.03.2022
- РФ потребует объяснений причастности сына Байдена к работе лабораторий на Украине
- 13:32 25.03.2022
- В Кремле назвали «инициативой на партийном уровне» слова Турчака о восстановлении Мариуполя
- 13:20 25.03.2022
- Премьер Польши заявил о скором появлении нового пакета санкций в отношении России
- 13:10 25.03.2022
- Песков назвал «не смертельным» возможное исключение России из G20
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать