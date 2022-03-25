США не намерены давить на Киев, чтобы он пошел на те или иные соглашения с РФ — Белый дом

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты не собираются оказывать давление на Украину, чтобы подтолкнуть ее к каким-то конкретным дипломатическим договоренностям с Россией. Об этом заявил в пятницу помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге.

«Идет дипломатический процесс. Этот процесс идет напрямую между Украиной и Россией», — подчеркнул он. «Соединенные Штаты напрямую не участвуют в этих переговорах», — отметил Салливан.

«Президент вчера очень четко дал понять, что в конечном счете любое дипломатическое соглашение Украина должна будет определить сама для себя, Соединенные Штаты не будут подталкивать или оказывать давление на Украину, чтобы она пришла к какому-либо конкретному результату», — заявил помощник президента США.