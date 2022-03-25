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НОВОСТИ

Минюст РФ внес «Мужское государство» в перечень экстремистских организаций

17:12 25.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минюст России внес межрегиональное объединение «Мужское государство» в перечень экстремистских организаций.

Организация стала 90-й в данном перечне и внесена туда на основании решения Нижегородского областного суда от 18 октября 2021 года.

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