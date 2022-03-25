По главным вопросам на переговорах РФ и Украина «топчутся на месте» — Мединский

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Украина на переговорах сближают позиции по второстепенным вопросам, однако по главным политическим вопросам фактически топчутся на месте. Об этом заявил в пятницу журналистам глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский.

«Переговоры шли всю неделю, с понедельника по пятницу в режиме ВКС, и будут продолжаться еще завтра. Идут они в режиме ВКС между экспертными группами, два-три раза в неделю между главами делегаций, последний раз это было вчера вечером. Сейчас по второстепенным вопросам позиции сближаются, однако по главным политическим мы фактически топчемся на месте», — сказал он.