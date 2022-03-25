0
0
1
НОВОСТИ

По главным вопросам на переговорах РФ и Украина «топчутся на месте» — Мединский

17:32 25.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Украина на переговорах сближают позиции по второстепенным вопросам, однако по главным политическим вопросам фактически топчутся на месте. Об этом заявил в пятницу журналистам глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский.

«Переговоры шли всю неделю, с понедельника по пятницу в режиме ВКС, и будут продолжаться еще завтра. Идут они в режиме ВКС между экспертными группами, два-три раза в неделю между главами делегаций, последний раз это было вчера вечером. Сейчас по второстепенным вопросам позиции сближаются, однако по главным политическим мы фактически топчемся на месте», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 25.03.2022
Минюст РФ внес «Мужское государство» в перечень экстремистских организаций
0
66
17:00 25.03.2022
За время спецоперации на Украине погиб 1 351 российский военный — МО РФ
0
103
16:32 25.03.2022
Путин предложил Гергиеву подумать о создании общей дирекции Большого и Мариинского театров
0
154
16:12 25.03.2022
США не намерены давить на Киев, чтобы он пошел на те или иные соглашения с РФ — Белый дом
0
187
16:00 25.03.2022
Песков назвал уткой сообщения о подготовке ограничений на выезд ИТ-специалистов из РФ
0
198
15:40 25.03.2022
Эксперты стройрынка позитивно оценивают новые условия льготной ипотеки: «Это, несомненно, скажется на спросе»
0
198
15:32 25.03.2022
Вопрос расчетов за газ в рублях лежит в компетенции частных компаний — Минэкономики ФРГ
0
256
15:12 25.03.2022
Путин освободил Чубайса с поста своего спецпредставителя
0
264
15:00 25.03.2022
В соседние с Украиной страны прибыли более 3,7 млн беженцев — ООН
0
241
14:32 25.03.2022
Китай не стремится к «однополярной Азии», уважает традиционную роль Индии в регионе — МИД
0
303

Возврат к списку