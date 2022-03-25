0
0
99
НОВОСТИ

Не менее 10 украинских мин сорвались с якоря и дрейфуют в Черном море — МО РФ

18:00 25.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Как минимум десять украинских мин сорвались в результате минирования подходов к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного, теперь они дрейфуют в Черном море. Об этом заявил в пятницу первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

«Не менее 10 мин сорвались с якоря и дрейфуют в западной части Черного моря, что создает реальную угрозу для военных кораблей и гражданских судов», — заявил Рудской. Как уточнил генерал-полковник, минирование подходов к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного минами устаревших типов является безрассудством (всего свыше 400 якорных).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:40 25.03.2022
На Украине было сосредоточено свыше 6 тыс иностранных наемников - МО РФ
0
77
17:32 25.03.2022
По главным вопросам на переговорах РФ и Украина «топчутся на месте» — Мединский
0
187
17:12 25.03.2022
Минюст РФ внес «Мужское государство» в перечень экстремистских организаций
0
186
17:00 25.03.2022
За время спецоперации на Украине погиб 1 351 российский военный — МО РФ
0
258
16:32 25.03.2022
Путин предложил Гергиеву подумать о создании общей дирекции Большого и Мариинского театров
0
274
16:12 25.03.2022
США не намерены давить на Киев, чтобы он пошел на те или иные соглашения с РФ — Белый дом
0
288
16:00 25.03.2022
Песков назвал уткой сообщения о подготовке ограничений на выезд ИТ-специалистов из РФ
0
287
15:40 25.03.2022
Эксперты стройрынка позитивно оценивают новые условия льготной ипотеки: «Это, несомненно, скажется на спросе»
0
292
15:32 25.03.2022
Вопрос расчетов за газ в рублях лежит в компетенции частных компаний — Минэкономики ФРГ
0
385
15:12 25.03.2022
Путин освободил Чубайса с поста своего спецпредставителя
0
347

Возврат к списку