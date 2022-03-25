Не менее 10 украинских мин сорвались с якоря и дрейфуют в Черном море — МО РФ
18:00 25.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как минимум десять украинских мин сорвались в результате минирования подходов к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного, теперь они дрейфуют в Черном море. Об этом заявил в пятницу первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
«Не менее 10 мин сорвались с якоря и дрейфуют в западной части Черного моря, что создает реальную угрозу для военных кораблей и гражданских судов», — заявил Рудской. Как уточнил генерал-полковник, минирование подходов к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного минами устаревших типов является безрассудством (всего свыше 400 якорных).
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