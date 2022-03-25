На Украине было сосредоточено свыше 6 тыс иностранных наемников - МО РФ
18:40 25.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина с подачи властей страны стала прибежищем для 6 595 иностранных наемников и террористов из 62 государств. Об этом заявил в пятницу первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
«Кроме того, с подачи украинского руководства страна стала прибежищем для 6 тысяч 595 иностранных наемников и террористов из 62 государств <…> Сегодня численность иностранных наемников снижается. Этому способствовало нанесение высокоточных ударов по базам и лагерям их подготовки. Только в Старичах и на Яворовском полигоне 13 марта было уничтожено более 200 и ранено свыше 400 боевиков», — сказал он.
Генерал-полковник отметил, что на наемников не распространяются правила ведения войны, они будут безжалостно уничтожаться.
НОВОСТИ
- 18:00 25.03.2022
- Не менее 10 украинских мин сорвались с якоря и дрейфуют в Черном море — МО РФ
- 17:32 25.03.2022
- По главным вопросам на переговорах РФ и Украина «топчутся на месте» — Мединский
- 17:12 25.03.2022
- Минюст РФ внес «Мужское государство» в перечень экстремистских организаций
- 17:00 25.03.2022
- За время спецоперации на Украине погиб 1 351 российский военный — МО РФ
- 16:32 25.03.2022
- Путин предложил Гергиеву подумать о создании общей дирекции Большого и Мариинского театров
- 16:12 25.03.2022
- США не намерены давить на Киев, чтобы он пошел на те или иные соглашения с РФ — Белый дом
- 16:00 25.03.2022
- Песков назвал уткой сообщения о подготовке ограничений на выезд ИТ-специалистов из РФ
- 15:40 25.03.2022
- Эксперты стройрынка позитивно оценивают новые условия льготной ипотеки: «Это, несомненно, скажется на спросе»
- 15:32 25.03.2022
- Вопрос расчетов за газ в рублях лежит в компетенции частных компаний — Минэкономики ФРГ
- 15:12 25.03.2022
- Путин освободил Чубайса с поста своего спецпредставителя
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать