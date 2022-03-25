На Украине было сосредоточено свыше 6 тыс иностранных наемников - МО РФ

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина с подачи властей страны стала прибежищем для 6 595 иностранных наемников и террористов из 62 государств. Об этом заявил в пятницу первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

«Кроме того, с подачи украинского руководства страна стала прибежищем для 6 тысяч 595 иностранных наемников и террористов из 62 государств <…> Сегодня численность иностранных наемников снижается. Этому способствовало нанесение высокоточных ударов по базам и лагерям их подготовки. Только в Старичах и на Яворовском полигоне 13 марта было уничтожено более 200 и ранено свыше 400 боевиков», — сказал он.

Генерал-полковник отметил, что на наемников не распространяются правила ведения войны, они будут безжалостно уничтожаться.