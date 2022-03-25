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Россия может выполнять обязательства по внешним долгам в любых обстоятельствах — Силуанов

22:00 25.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия обладает механизмом, который позволяет ей при любых обстоятельствах выполнить обязательства по своим внешним долгам, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

«Деньги на выполнение обязательств, в том числе перед внешними кредиторами, у России есть. Вопрос в проведении платежей. Поскольку наши еврооблигации и обслуживание еврооблигаций осуществляется в валюте, а валютные счета министерства финансов и золотовалютные резервы Центрального банка заморожены, могут возникать определенные проблемы. Тем не менее у нас есть механизм, который позволяет при любых обстоятельствах выполнить обязательства РФ по своим внешним долгам», — сказал Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

«Первое, мы уже провели два платежа в валюте, и эти платежи были проведены с наших валютных счетов, которые находятся под ограничениями. Второе, если нам будут мешать использовать этот механизм, то в соответствии с принятым порядком мы будем перечислять нашим кредиторам на счета открытые в рублях в нашем российском депозитарии», — напомнил министр.

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