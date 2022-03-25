Премьер Польши предложил ЕС остановить выдачу виз россиянам в рамках санкций против РФ
22:40 25.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на саммите Европейского союза предложил остановить выдачу виз россиянам в рамках новых санкций против России. Об этом он заявил в пятницу на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.
«Еще одно предложение — заморозка виз для всех россиян», — сказал он, пояснив, что, по его мнению, это нужно, чтобы россияне осознали происходящее на Украине.
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