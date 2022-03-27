Данные университета Хопкинса о заражении и смертях от COVID-19 в мире на 27 марта, 2022
09:15 27.03.2022 Источник: Интерфакс
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция и Великобритания.
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