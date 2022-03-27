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НОВОСТИ

Данные университета Хопкинса о заражении и смертях от COVID-19 в мире на 27 марта, 2022

09:15 27.03.2022 Источник: Интерфакс

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 480 млн 111 тыс. 61, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 121 тыс. 153 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция и Великобритания.

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