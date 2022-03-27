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Талибы "позаботились", чтобы мужчины и женщины не ходили гулять в парк одновременно

10:15 27.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Афганистана, сформированное радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ), определило дни недели, чтобы предотвратить совместное пребывание мужчин и женщин в парках отдыха. Об этом сообщило в воскресенье министерство добродетели и порока.

«Женщины могут посещать места отдыха и развлечений в воскресенье, понедельник и вторник, а для мужчин отводятся среда, четверг, пятница и суббота», — говорится в распоряжении ведомства, которое привело местное агентство Аамадж Ньюс. Согласно указу, женщины в означенные дни «могут развлекаться в парках, соблюдая правило ношения хиджаба» — платка, скрывающего голову, шею и волосы, когда открытыми остаются лишь лицо или вообще только глаза.

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