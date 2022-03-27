Мединский назвал дату следующего раунда переговоров делегаций РФ и Украины

18:35 Источник: Интерфакс

Россия и Украина проведут очный раунд переговоров в последних числах марта, сообщил в своем Telegram-канале глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.

"Сегодня прошел очередной раунд переговоров с Украиной по ВКС. В результате принято решение встретиться в очном формате 29-30 марта", - написал Мединский.