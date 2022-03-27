Мединский назвал дату следующего раунда переговоров делегаций РФ и Украины
18:35 27.03.2022 Источник: Интерфакс
"Сегодня прошел очередной раунд переговоров с Украиной по ВКС. В результате принято решение встретиться в очном формате 29-30 марта", - написал Мединский.
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