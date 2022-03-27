Пасечник по поводу референдума в ЛНР: Это мое личное мнение...
19:00 27.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Я сделал такое заявление. <…> Хочу внести пояснения: это мое личное, частное мнение. Каких-либо действий, направленных на проведение референдума в республике в ближайшее время, нами не осуществляется», — сказал он журналистам. Пасечник добавил, что главная задача, которая стоит сейчас перед руководством ЛНР, — завершение военных действий.
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