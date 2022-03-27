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Следующая встреча делегаций РФ и Украины пройдет в Стамбуле - офис Эрдогана

21:34 27.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора в воскресенье договорились, что следующий раунд переговоров между российской и украинской делегациями пройдет в Стамбуле.

«В ходе переговоров обсуждались последняя ситуация в российско-украинской войне и переговорный процесс. Президент Эрдоган и президент России Владимир Путин договорились о проведении следующей встречи переговорных делегаций России и Украины в Стамбуле», — сообщили журналистам в канцелярии турецкого президента.

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