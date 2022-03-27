Следующая встреча делегаций РФ и Украины пройдет в Стамбуле - офис Эрдогана
21:34 27.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В ходе переговоров обсуждались последняя ситуация в российско-украинской войне и переговорный процесс. Президент Эрдоган и президент России Владимир Путин договорились о проведении следующей встречи переговорных делегаций России и Украины в Стамбуле», — сообщили журналистам в канцелярии турецкого президента.
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