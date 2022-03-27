РПЦ готовит встречу патриарха Кирилла с папой Франциском

22:18 Источник: Интерфакс

В Русской православной церкви рассчитывают, что новая встреча патриарха Кирилла с папой Франциском состоится в текущем году.

"Готовится встреча между папой и патриархом, которая, как я надеюсь, произойдет в течение этого года. Это будет личная встреча", - сказал глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

Как сообщалось, 16 марта состоялась беседа патриарха с папой в формате видеоконференции, основной темой была ситуация на Украине.