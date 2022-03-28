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НОВОСТИ

В Госдуме рассказали о внеочередном повышении пенсий в первой половине 2022 года

09:20 28.03.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме сообщили о внеочередном повышении пенсий в первой половине 2022 года. Государство планирует использовать средства, которые высвободятся после выхода России из пенсионного соглашения со странами СНГ, а также из резервного фонда правительства.

Об этом рассказала порталу Ura.ru депутат Госдумы Светлана Бессараб. С 1 апреля в России социальные пенсии проиндексируют на 8,6%, мера коснётся 4 миллионов граждан.  Говорит Москва

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