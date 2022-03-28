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НОВОСТИ

Ответственность за нападение в Израиле взяло на себя ИГ - СМИ

09:32 28.03.2022 Источник: Lenta.ru

«Исламское государство» (ИГ, террористическая организация запрещена в России) взяло на себя ответственность за вооруженное нападение в израильском городе Хадера, в результате которого погибли два человека, еще шестеро получили ранения. Об этом сообщает Reuters.

Агентство со ссылкой на службу безопасности Израиля отмечает, что злоумышленники были арабскими гражданами Израиля и сочувствовали группировке.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на своей странице в Twitter осудил нападение в Хадере, передает ТАСС. Он подчеркнул, что «таким бессмысленным актам насилия и убийства нет места в обществе» и выразил поддержку Израилю.

Аналогичное заявление сделала в Twitter глава МИД Великобритании Лиз Трасс. «Шокирована чудовищным терактом, произошедшим сегодня вечером в Израиле. Я осуждаю разрушающее жизни насилие, а мои мысли сейчас с жертвами и их семьями», — сказала дипломат.

27 марта МИД Израиля сообщил, что два человека погибли, шестеро получили ранения во время стрельбы в городе Хадера. В ведомстве назвали происшествие «кровавым терактом». Злоумышленники открыли огонь из автоматического оружия по полицейским на улице Герберта Самуэля, в результате чего трое из них были ранены. Правоохранители нейтрализовали нападавших.  Lenta.ru

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