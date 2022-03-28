FT написала о проведении Россией тайных операций в Австрии
10:00 28.03.2022 Источник: Lenta.ru
Газета Financial Times со ссылкой на сотрудника европейской разведки и европейского дипломата обвинила Россию в проведении секретных операций в Австрии.
«Австрия — "настоящий авианосец" российской тайной деятельности», — говорится в сообщении издания. Также отмечается, что ее спецслужба, ведомство по охране конституции и борьбе с терроризмом, считается настолько «ненадежным», что на определенное время его отстранили от большей части мер по обмену разведданными на европейском уровне.
Как рассказал источник газеты, австрийское Министерство обороны является «практически отделом ГРУ (Главное разведывательное управление Генерального штаба России)».
При этом издание указывает, что из-за дефицита ресурсов и вследствие ограничений на внутреннее наблюдение, ряд стран Европы в своих действиях все еще опираются на сбор разведданных, который проводят США и Британия. Lenta.ru
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