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НОВОСТИ

Fitch отозвало рейтинги России

11:05 28.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международное рейтинговое агентство Fitch отозвало рейтинги России. Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.

«Fitch Ratings отзывает рейтинги России. Действия производятся по причинам, связанными с санкциям», — отмечается в пресс-релизе. Рейтинги дефолта эмитента в национальной и иностранной валюте находились на уровне C.

В релизе уточняется, что агентство производит действия с суверенным рейтингом России раньше запланированного графика вслед за своим решением до 15 апреля отозвать рейтинги российских организаций и их дочерних компаний.

15 марта Евросоюз запретил присваивать кредитные рейтинги юридическим лицам, организациям и органам, учрежденным в России.

Ранее сообщалось, что Fitch Group решила приостановить свою коммерческую деятельность в России 8 марта. Приостановка касается кредитных рейтингов и других услуг, предоставляемых Fitch Group через свои подразделения Fitch Ratings и Fitch Solutions.

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