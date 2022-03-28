Fitch отозвало рейтинги России
11:05 28.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Международное рейтинговое агентство Fitch отозвало рейтинги России. Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.
«Fitch Ratings отзывает рейтинги России. Действия производятся по причинам, связанными с санкциям», — отмечается в пресс-релизе. Рейтинги дефолта эмитента в национальной и иностранной валюте находились на уровне C.
В релизе уточняется, что агентство производит действия с суверенным рейтингом России раньше запланированного графика вслед за своим решением до 15 апреля отозвать рейтинги российских организаций и их дочерних компаний.
15 марта Евросоюз запретил присваивать кредитные рейтинги юридическим лицам, организациям и органам, учрежденным в России.
Ранее сообщалось, что Fitch Group решила приостановить свою коммерческую деятельность в России 8 марта. Приостановка касается кредитных рейтингов и других услуг, предоставляемых Fitch Group через свои подразделения Fitch Ratings и Fitch Solutions.
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