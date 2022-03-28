Сбер присоединился к экологической акции «Час Земли»

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Сбер вновь принял участие в «Часе Земли» – самой массовой экологической акции на планете. 26 марта с 20.30 до 21.30 по местному времени банк погасил подсветку главного здания Сбера на Вавилова 19, а также уличное освещение, световые вывески и знаки. То же самое было сделано и в других административных зданиях по всей стране. Основная цель акции – привлечь внимание к проблеме изменения климата и напомнить людям о необходимости заботиться о природе.

«Час Земли» – это еще одна возможность напомнить, что ресурсы планеты и нашей страны отнюдь не безграничны, – отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. – Экологическая повестка значима для Сбера, мы продолжаем реализовывать различные ESG-инициативы, поскольку понимаем: Россия – наш общий дом, и только от наших действий зависит то, что с ним будет завтра. Поэтому мы делаем и будем делать все, что в наших силах, чтобы минимизировать негативное воздействие на окружающую среду и беречь ресурсы нашей страны».

Традиционно в одну из последних суббот марта около 2 млрд человек из более чем 180 стран мира напоминают о нашей общей ответственности перед природой. Акция «Час Земли» проводится Всемирным фондом дикой природы начиная с 2007 года. С 2009 года в ней участвует и Россия.

В дополнение к экологическим инициативам СберОбразование запустил специальный образовательный проект для детей «Один дом». Три мини-игры научат школьников заботиться об окружающей среде: ухаживать за растениями, экономить электроэнергию, сортировать отходы. Сыграть в них и сделать лучше планету – наш общий дом – можно уже сейчас.