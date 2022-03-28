В России выявили 21 101 случай заражения коронавирусом за сутки
12:00 28.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 21 101, до 17 783 843, сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В абсолютном выражении прирост стал минимальным с 12 января, в относительном он составил 0,12%.
Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 35 746, до 16 689 977. Днем ранее в штабе сообщили о 47 540 вылечившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 335, до 367 686. Днем ранее было выявлено 338 смертей.
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