В России выявили 21 101 случай заражения коронавирусом за сутки

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 21 101, до 17 783 843, сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В абсолютном выражении прирост стал минимальным с 12 января, в относительном он составил 0,12%.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 35 746, до 16 689 977. Днем ранее в штабе сообщили о 47 540 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 335, до 367 686. Днем ранее было выявлено 338 смертей.