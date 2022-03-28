0
0
82
НОВОСТИ

В России выявили 21 101 случай заражения коронавирусом за сутки

12:00 28.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 21 101, до 17 783 843, сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В абсолютном выражении прирост стал минимальным с 12 января, в относительном он составил 0,12%.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 35 746, до 16 689 977. Днем ранее в штабе сообщили о 47 540 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 335, до 367 686. Днем ранее было выявлено 338 смертей.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 28.03.2022
В Москве выявили 703 заразившихся коронавирусом за сутки
0
11
12:20 28.03.2022
Параллельный импорт предусматривает ввоз оригинальных товаров — Минпромторг
0
47
12:05 28.03.2022
Россияне могут использовать Facebook и Instagram, если не ведут экстремистскую деятельность - суд
0
88
11:32 28.03.2022
РКН предупредил СМИ о необходимости отказаться от публикации интервью с Зеленским
0
177
11:20 28.03.2022
Минобороны Турции сообщило об обнаружении мины в Черном море
0
167
11:07 28.03.2022
Сбер присоединился к экологической акции «Час Земли»
0
169
11:05 28.03.2022
Fitch отозвало рейтинги России
0
209
11:00 28.03.2022
Путин поручил до 31 марта доложить об изменении валюты платежа за поставки газа на рубли
0
221
10:32 28.03.2022
В МВД Украины сообщили о стабилизации пожарной обстановки в районе Чернобыля
0
208
10:20 28.03.2022
Судно получило пробоину в Черном море, его буксируют в Керчь
0
245

Возврат к списку