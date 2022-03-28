В Москве выявили 703 заразившихся коронавирусом за сутки

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 703 против 867 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в понедельник.

В относительном выражении прирост составил 0,03%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 736 793 случая заражения.

Число умерших из-за новой болезни возросло на 20 против 22 днем ранее, до 42 630.