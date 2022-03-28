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НОВОСТИ

Эпидемия ковида в России не завершилась — Попова

13:00 28.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эпидемия коронавируса в РФ не закончилась. Об этом заявила в понедельник руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Хочу сказать, что ничто еще не закончилось. Ситуацию локализованной и завершенной сегодня считать нельзя», — сказала она на ежегодном Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням имени академика Покровского.

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